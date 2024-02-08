يمتلك الطموح.. رضا عبدالعال يعلق على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب

رحب رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكداً أنه كان يجب منذ خمس سنوات منح حسام حسن الفرصة لتدريب المنتخب بدلاً من التجارب مع المدربين الأجانب.

وأشار عبدالعال في تصريحاته المتلفزة، إلى أنه يتوقع أن يحقق حسام حسن نجاحًا كبيرًا مع المنتخب لأنه يمتلك الطموح والقدرة على تحقيق الإنجازات والبطولات القارية.

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب المصري، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج المنتخب من دور الثمانية في كأس أمم إفريقيا 2023 على يد الكونغو الديمقراطية.