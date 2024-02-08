لا تكترث لحياة المدنيين| بيان الجيش العراقي بعد الهجمات الأمريكية على بغداد

قالت القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية تكرر وبصورة غير مسؤولة ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي.

وأضاف الجيش العراقية في بيان له وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن القوات الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية.

وأشار إلى أن هذه القوات تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا.

وتابع: “التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا”.

وقالت القوات المسلحة العراقية، إن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات.

ويأتي هذا بعد أن استهدفت القوات الأمريكية بطائرة مسيرة قائدين في المليشيات المسلحة في العراق (كتائب حزب الله العراقية) في العاصمة العراقية بغداد.