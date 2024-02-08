الشرقية الأزهرية تنظم حفلا ختاميا لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

نظمت منطقة الشرقية الأزهرية، الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول بإدارة هيهيا التعليمية التابعة لمنطقة الشرقية الأزهرية، بحضور الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، نيابة عن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

أقيم الحفل برعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والذي كان في استقبال الوفد والذي ضم كلا من الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الإدارة الفنية التعليمة بقطاع المعاهد ومدير المشروع، الدكتور مكرم النبراوي، مدير عام الخطة والمناهج بقطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقهم محمد عبد السميع، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومنسق المنطقة للمبادرة .

شهد الحفل عروض لأبرز أنشطة المبادرة خلال الفصل الدراسي الأول، كما شملت الفعاليات تكريم الفائزين في أنشطة المبادرة فقد تم تفعيل المبادرة من خلال إجراء مجموعة من المسابقات منها «مسابقة مزامير القرآن الكريم»،للكشف عن الموهوبين في حفظ القرآن الكريم، بجانب دوري مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» لكرة القدم، و«مسابقة العباقرة» للكشف عن الموهوبين في العلوم الثقافية والفنية.

وقد تم تكريم جميع الطلاب والمعلمين المشاركين في أنشطة المبادرة خلال الفصل الدراسي الأول.

وقال الشيخ عوض الله عبد العال، إن المبادرة يتم تفعيلها للعام الثاني على التوالي لتحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين ورغبة من الأزهر الشريف أن يكون طلاب الأزهر الشريف قدوة للجميع موجها الشكر لجميع القائمين على المبادرة مناشدا الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة.

وأوضح الدكتور إسماعيل الشربيني ، إن منطقة الشرقية الأزهرية نجحت في تفعيل مبادرة أنا الراقي بأخلاقي بمعاهدها ومن أهم من عوامل نجاح المبادرة تحمل المسؤولية لكل منسق، ورغبة كل معهد في الظهور بشكل مشرف، فضلا عن اعتبار ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، واجب قومي ومسؤولية مشتركة مع الأسرة، كما أنها تتيح الفرصة للطلاب للاشتراك في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وأكد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية على أن المنطقة تميزت عن باقي المناطق في تفعيل قيم المبادرة من خلال البث المباشر للفعاليات المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي بكل شفافية، مؤكدا أنه تم تفعيل قيم التواضع والصبر والوفاء والأمانة والتعاون لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بجانب تفعيل سلوك النظافة والنظام لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، ليكون قدوة للجميع، فضلا عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة كافة.