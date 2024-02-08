كثافات أعلى كوبري أكتوبر.. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 8 فبراير 2024

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس 8 فبراير 2024.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤًا في حركة سير السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة والمتجهة إلى رمسيس.

يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية



ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة، أما كوبري 15 مايو المتج للمهندسين، فإنه يشهد كثافات مرورية، كما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية مستمرة حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي وحتى الساحل والأميرية، كما توجد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة بالكورنيش في المظلات وحتى منطقة وسط البلد.

أما المتجه إلى المؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات، وفي الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند بعض النزلبات، لكنها متحركة، كما يشهد محور 26 يوليو المتجه إلى منطقة أكتوبر سيولة مرورية، ولكن المتجه إلى المهندسين، فإنه سيشهد كثافات معتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.