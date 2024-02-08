جامعة "الملك سلمان" الدولية تحصد برونزية الكونغ فو ببطولة الشهيد الرفاعي

حصلت الطالبة شروق أيمن بكلية الصيدلة بجامعة الملك سلمان الدولية على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الكونغ فو ضمن فريق جامعة الملك سلمان الدولية الذي يشارك في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ 51 والتي تقام خلال الفترة من 5-6 فبراير 2024 بمشاركة 118 طالبا و76 طالبة مثلوا عدد 31 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وأشاد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة بهذا النجاح، حيث يعتبر هذا الإنجاز أول ميدالية باسم الجامعة في بطولات الجامعات المصرية.

وأكد على الاهتمام بالأنشطة الطلابية والتي تسعى الجامعة من خلالها لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة للطلاب وتوفير الدعم اللازم لمواصلة التفوق والنجاح للارتقاء بالجامعة في جميع المجالات، مضيفًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.



جامعة الملك سلمان

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