جنوب سيناء.. رفع 80 طن مخلفات يوميا في حملات النظافة بأبوزنيمة

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إن أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة إنارة الطرق، وأعمال النظافة بالمدينة تجري على قدم وساق، للنهوض بمستوى نظافة المدينة بكافة القطاعات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة داخل القرى والوديان.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى مد كابلات أعمدة الكهرباء التي جرى رفع كفاءتها وتركيبها بالطريق المزدوج حتى مبنى مجلس المدينة، تحت إشراف ومتابعة رجال الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، إضافة إلى إضاءة الطريق بداية من محطة الوقود اتجاه طريق الكيلو 9 بعد صيانة الأعمدة به.

وأضاف أنه جرى الدفع بعدد من اللوردات وسيارات القلاب، لرفع مخلفات البناء والتكوينات الرملية، ومخلفات الأشجار من جميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، بواقع رفع 80 طن يوميًا، يجري نقلهم إلى مقلب القمامة العمومي، بهدف الحد من التلوث البصري والهوائي.

وأكد على استمرار عمليات النظافة وصيانة ورفع كفاءة البلدورات بكافة قطاعات المدينة، مشيرًا إلى أنه جرى رفع المخلفات والرمال بمنطقة الشباب "1 و2"، ومناطق الإسكان السياحي والإسكان الاجتماعي الجديد.

رفع المخلفات

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