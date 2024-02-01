الثلوج تغطيها باللون الأبيض.. أجواء أوروبية في سانت كاترين

كست الثلوج الكثيفة جميع أنحاء مدينة سانت كاترين باللون الأبيض بعد تساقطها على قمم الجبال في مشهد لم تره مدينة سانت كاترين منذ سنوات.

وعمت الفرحة سكان سانت كاترين بموسم تساقط الثلوج على المدينة، والذي ينتظره السكان سنويا مثل العيد.

وتعرضت المدينة لموجة شديدة البرودة، وانخفضت درجة الحرارة لدرجة 5 تحت الصفر، وخرج السكان من بدو سانت كاترين للاحتفال بتساقط الثلوج في الشوارع والتقاط الصور التذكارية للثلج الذي بدأ يتساقط على كل أنحاء المدينة.

وتعرضت مدينة سانت كاترين ليلة أمس، الأربعاء، لعاصفة ثلجية شديدة، يصحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن العاصفة الثلجية التي تتعرض لها المدينة شديدة، ومن المتوقع أن تزداد على مدار الليل، وذلك للانخفاض المستمر في درجات الحرارة، مؤكدا أن العاصفة الثلجية تسقط على المدينة فقط والجبال التي تقع في نطاقها، ولم تشهد الوديان والقرى التابعة للمدينة تساقط ثلوج أو أمطار.

وأكد نائب رئيس المدينة أن سانت كاترين اكتست باللون الأبيض، وتحولت إلى قلعة بيضاء تشبه المدن الأوروبية.

وأوضح أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، ومنها تزويد المدينة بمحولات كهربائية، وتوفير كميات كافية من الوقود والسلع الغذائية، والتواصل مع جميع الجهات المعنية أول بأول، وجاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

ولفت إلى أن جميع الطرق المؤدية للمدينة، والطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالقرى والوديان التابعة لها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

الثلوج تغطي سانت كاترين

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