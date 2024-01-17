الكوبري المعلق بجبل الطويلات بدهب..مكان فريد للمغامرة ويربط خليج العقبة والمدن السعودية

يعتبر الكوبري المعلق المقام في منطقة السفاري بجبل الطويلات مكان فريد يشاهد منه السياح المناظر الخلابة فهو يطل علي خليج العقبة ويمكن ان تشاهد منه شواطئ السعودية وجبالها وخاصة في وقت الشروق و الغروب .

وقال الشيخ محمد الغنام رجل الاعمال والخبير السياحي وصاحب فكرة إنشاء الكوبري المعلق أن الكوبري المعلق يمتد لمسافة 60 مترا بين قمتي جبل بمنطقة الطويلات، ويشعر السائح خلال السير عليه أنه يعيش في عالم ثاني، وجرى إقامته باستخدام الوير المرن، ويتضمن 6 ويرات حمولة الوير الواحد 7 أطنان، ويعد من أهم المعالم السياحية بمدينة دهب، ويحرص آلاف السائحين من سياحة اليوم الواحد الوافدة من مدينة شرم الشيخ على زيارة منطقة الطويلات، والصعود إلى الكوبري المعلق.

و أضاف الغنام أنه يوجد سلم لصعود جزء من الجبل، ثم يصل السائحين إلى الكوبري للسير عليه للانتقال إلى الجبل المقابل له، وبعدها يسيرون في طريق يشبه الكانيون بطول 200 متر ليصلون إلى أعلى قمة جبلية بالمدينة، ومنها يشاهدون المناظر الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها المدينة وتميزها عن كافة المدن السياحية بجنوب سيناء، إضافة إلى مشاهدة المدن السعودية المقابلة للمدينة على خليج العقبة، مؤكدًا أن الكوبري آمن تمامًا، ويجري اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالسائحين خلال رحلتهم الجبلية.

وأكد الغنام أنه على الرغم من صعوبة المغامرة، إلا أن السائحين يستمتعون بها، ويحرصون على قضاء يوم كامل داخل منطقة الطويلات، للاستمتاع نهارًا برحلات التسلق، ومشاهدة المتحف الذي يضم عددًا من المجسمات الضخمة للحيوانات، ومنها " الغوريلا" الحصان، العجلة الحربية" التي جرى صنعهم من الخردوات مثل إطارات السيارات والحديد، وحفلات السمر والشواء ليلًا وسط الجبال في أجواء الطبيعية الجبلية الخلابة، وتتضمن فقرات غنائية، واستعراضات التنورة وألعاب النيران "فاير شو" وسط إضاءة خافتة وأجواء رائعة.

واكد الغنام ان هناك إجراءات لتطويره بقواعد خرسانيه وويرات حديدية اكثر متانة بتقرير من كلية الهندسة جامعة قناة السويس وينتظر التصريح لبدء اعمال التطوير

وأشار الغنام إلى طبيعة المنطقة البيئية في جبل الطويلات تجذب السائحين، لكونها تعتمد على المخيمات البيئة الصديقة للبيئة، واستخدام الطاقة الشمسية، ومعايشة الحياة البدوية البسيطة التي تتضمن تناول الشاي البدوي ذو النكهات المختلفة طبقًا لطبيعة الأعشاب الطبيعية التي تضاف عليه، والمأكولات البدوية التي يعشقها السائحين.



الكوبري المعلق بدهب

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