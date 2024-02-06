ندوة بإعلام جنوب سيناء توصي بتشجيع العمل المشغولات اليدوية

أوصت ندوة في مركز إعلام جنوب سيناء علي تشجيع العمل بالمشغولات اليدوية السيناوية للارتقاء بها وأن تكون في كل بيت من اجل تشجيع المنتج المحلي .



وذلك في الندوة التي نظمها مركز الاعلام بطور سيناء تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات بهدف دعم المنتج المصري تحت شعار "مستقبل بلادنا في منتج بلادنا

وذلك تحت إشراف أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء ،

" وذلك بمقر قاعة المجمع الإعلامي بالطور ، حاضر خلالها أميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و فؤاد عبد العظيم مدير جمعية الأسرة المنتجة و محمد علام مقرر المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء ، وبمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة.

أكدت أميمة ابراهيم أن المرأة المصرية هي عمود الأسرة بالشراكة مع زوجها لبناء أسرة قوية منتجة ، ونظرا للظروف الاقتصادية الراهنة توجب على الجميع التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ويشمل ذلك جميع أفراد الأسرة .



و أوضحت ابراهيم أن محافظة جنوب سيناء ملتقى لجميع فئات المجتمع من المحافظات الأخرى يحمل كل منهم ثقافات مختلفة ، لو تكاملت بمهارتها من خلال التدريب على الصناعات الغذائية والمشغولات اليدوية والتسويق لها إلكترونيا.



وكشفت إبراهيم عن دورة " احتراف " الهدف منها التدريب على احدث المهارات الحديثة للمنتجات الحالية .



و أشارت إبراهيم إلى أن الأفكار البسيطة مدخل للمشروعات الكبيرة خاصة وجهات التمويل متمثلة في التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعى ، جهاز تنمية المشروعات نصب عين الجادين للعمل ، هذا بجانب العمل على الابداع في جودة المنتج للاستمرار في العمل وزيادة الدخل بما يعود على الجميع بالنفع .

وعلى الجانب الآخر أشار فؤاد عبد العظيم إلى حتمية إدارة الأسرة لظروفها الاقتصادية وتقليل الفاقد والاستغلال الأمثل للمتاح ،

ودعا إلى التشابك في عملية الإنتاج للوصل إلى المامول في اسرع وقت وزيادة دخل من خلال قطاعات المحافظة ككل بعيدا عن الصورة الفردية الأقل جودة .

واضاف عبد العظيم أن هناك تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج لاعفاء المنتجين من تكلفة عرض منتجاته في المعارض سواء داخل المحافظة وخارجها لتشجيع المنتجين تسويقيا خاصة وقد أصبح التسويق مشكلة للبعض.

و أضاف محمد علام رئيس فرع المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء أن مصر حباها الله بطاقة بشرية شبابية لابد من استغلالها من خلال خطط التنمية وكيفية الاستفادة منها بتحسين مهاراتها وجودة أفكارها بالتدريب التحويلي لأنشطة حرفية وصناعية على طريقة الأكثر تعليما الاكثر والاسرع استجابة للتعلم المهني .



واصاف علام أن هناك بروتوكول تعاون مع القوى العاملة لإعادة فتح مراكز التدريب والتشغيل لخلق فرص عمل مدعومة بقروض ميسرة لمساعدة الشباب.

وقد أقيم معرض بسيط لبعض المنتجات السيناوية لبعض رائدات الصناعات في جنوب سيناء في مختلف المجالات على أنها نماذج ناجحة تحدت المعوقات وأخذت بيد غيرها للعمل الحر المربح



ندوة لتشجيع المنتج المصري

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