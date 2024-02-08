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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 48 ساعة|تداول 4333 حاوية مكافئة و209 آلاف طن بضائع بميناءالإسكندرية

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 60 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة . 


أعلن ذلك المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، وقال في بيان له إنه تم شحن تفريغ 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل. 


وأضاف أنه تم تداول 4333 حاوية مكافئة، في تقارب ملحوظ خلال هذه المدة بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة .


وأضاف "بريقع" أنه تم تداول 209 آلاف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت. 


من جانبه، وجه اللواء بحري، نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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