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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

صدى البلد

 الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏


وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏


وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏


ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏

استاد السلام شباب بلوزداد ستاد السلام مارسيل كولر ميشيل يانكون

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