مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏



وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏



وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏



ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏