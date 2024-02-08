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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية، فعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر وتفقد أعمال التطوير بمنى مركز ومدينة طنطا.

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محافظ الغربية يتابع سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا

بدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

محافظ الغربية يتابع سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.

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