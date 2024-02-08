لاعب الأهلي السابق: طريقة لعب حسام حسن تشبه كيروش وكوبر.. فيديو

أبدى محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، عن تأييده لقرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب منتخب مصر بعد الفشل في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال محمد جودة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا من المؤيدين لقرار تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر خاصةً بعد نجاحه مع منتخب الأردن خلال سنة 2014».

وأضاف محمد جودة: «حينما تم اختيار روي فيتوريا ارتكبنا خطأ كبيرًا بالاعتماد على مدرب ليس مدرب منتخبات وهو مدرب أندية».

وأشار جودة إلى أن أسلوب حسام حسن شبيه بأسلوب كارلوس كيروش وهيكتور كوبر لأنه يلجأ للدفاع وقفل المساحات.

ووجه محمد جودة نصيحة إلى حسام حسن بالاستعانة بمحلل أداء ومخطط أحمال ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بأهل الكفاءة وليس أهل الثقة.

وتحدث محمد جودة عن أن منتخب مصر بات يتراجع ويتأخر على المستوى الأفريقي لدرجة أن المنتخب خرج من دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وألقى جودة باللوم على الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك خطة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد بالنسبة لاتحاد الكرة، مشددًا: «لا بد أن نسير بتخطيط وليس بعشوائية».