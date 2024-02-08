تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية الأولى لعام 2024

لتحصين الأبقار والماعز والأغنام ضد

مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.



وقال إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ان الحملة بدأت يوم 27 يناير الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح أنه تم تحصين حوالي مليون و310 آلاف و62 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الاغنام منذ بداية الحملة وحتى 7 فبراير الجاري.