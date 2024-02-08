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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل أحدث أبحاث سوق خاصة بالنقل الذكي

صدى البلد

أعلنت شركة دي دي مصر، منصة تكنولوجيا التنقل  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شركة إبسوس، الشركة العالمية لأبحاث السوق، عن إنجازات هامة، حيث تم تسليط الضوء على نتائج استطلاع شامل أجري حديثا للسائقين.

 

 كما عرضت أبرز المحطات  التي تحققت في عام 2023، وكشفت كذلك عن الأولويات الاستراتيجية لديها لعام 2024 والتي تستهدف تقديم أفضل خدمة ذات قيمة مقابل السعر للمستخدمين فى ظل الظروف الحالية .

 

صرح محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية  بالشركة : "بينما نبدأ رحلتنا في عام 2024، فإننا نولي الأولوية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لمستخدمينا بأسعار معقولة ومناسبة. 

وقال : تعكس خدماتنا الحالية التزامنا بتقديم حلول تنقل مبتكرة ومرنة وآمنة للركاب والسائقين الشركاء.

 

وأضاف: "لقد أثرت نتائج الاستطلاع بشكل كبير إدراكنا لما يحفز شركائنا ويشجعهم، حيث أظهرت أن 68% من السائقين  يفضلون ما يتم  توفره من مرونة واستقلالية، كما أبدى 51% من المشاركين رغبتهم في أن يعملوا لحسابهم، بينما يرى 43% أنه يتم  توفر وسيلة لدعم أسرهم من خلال فرص كسب متميزة.

 

وقال من الجدير بالذكر أن 99.9% من الرحلات تتم دون حوادث.

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