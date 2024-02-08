صعود 11 طالبا وطالبة من جامعة الأقصر للأدوار النهائية بمسابقة إبداع 12

تواصل جامعة الأقصر، تحت رعاية ودعم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، إنجازاتها في مجال الأنشطة الطلابية، وذلك بصعود عشرة طلاب فى مجال الفنون التشكيلية، وطالب فى موهبة الإنشاد الديني وطالبتين فى موهبة الترانيم، جميعهم من كلية الفنون الجميلة، للأدوار النهائية فى مسابقة إبداع 12، على مستوى الجامعات المصرية تحت إشراف الدكتورة علا على إبراهيم، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي برعاية الشباب المركزية.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلاب المصعدين وعميد كلية الفنون الجميلة وأعضاء هيئة التدريس أعضاء لجنة تحكيم الأعمال المشاركة و العاملين برعاية الشباب المركزية، ورعاية شباب كلية الفنون على هذا الإنجاز، وتفوق طلابها وتميزهم في مجال الفنون التشكيلية والمواهب الفنية متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والسداد خلال المرحلة المقبلة.