عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صعود 11 طالبا وطالبة من جامعة الأقصر للأدوار النهائية بمسابقة إبداع 12

صدى البلد

تواصل جامعة الأقصر، تحت رعاية ودعم  الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، إنجازاتها في مجال الأنشطة الطلابية، وذلك بصعود عشرة طلاب فى مجال الفنون التشكيلية،  وطالب فى موهبة الإنشاد الديني وطالبتين فى موهبة الترانيم، جميعهم من كلية الفنون الجميلة،  للأدوار النهائية فى مسابقة إبداع 12،  على مستوى الجامعات المصرية تحت إشراف الدكتورة علا على إبراهيم،  مدير إدارة النشاط الفني والثقافي برعاية الشباب المركزية.

التنمية المحلية تتابع جهود الأقصر في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات

تعرف على المشروعات الجديدة بمدينة الزينية في الأقصر

وهنأ  الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلاب المصعدين  وعميد كلية الفنون الجميلة وأعضاء هيئة التدريس أعضاء لجنة  تحكيم الأعمال المشاركة و العاملين برعاية الشباب المركزية،  ورعاية شباب كلية الفنون على هذا الإنجاز،  وتفوق طلابها وتميزهم في مجال الفنون التشكيلية والمواهب الفنية  متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والسداد خلال المرحلة المقبلة.

الأقصر الانشطة الطلاب الإنشاد الديني الجامعات المصرية الفنون الجميلة جامعة الاقصر جامعات رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسعار

شروط استخراج قيد عائلي من الإنترنت

180 مليار جنيه..الحمصاني: مدبولي وجه بالتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس بداية من مارس

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

كيفية ترخيص سيارة جديدة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ