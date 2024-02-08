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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود الأقصر في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات

رصف الطرق
رصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الأقصر في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمباشرة أعمال المشروعات القومية ومشروعات الخطة الأستثمارية  المقررة لكل مركز ومدينة. 

أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال  الأقصر أن الخطة الأستثمارية للعام المالى  الحالى لمدينة الزينية تتضمن عدة مشروعات قومية و خدمية  تستهدف التيسير على المواطنين وتقديم الحياة اللائقة لهم وجارى العمل على تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.

فبالنسبة لمشروعات قطاع الطرق  جارى العمل  لتوسعة ورصف طريق ترعة الزينية بداية من الصيادين وحتي كوبرى السيد عبد الحق بطول 1.5 كيلو متر، وتوسعة ورصف طريق شق الساقية بقرية الزينية بحرى بطول 500 متر ، وتوسعة ورصف طريق طراد النيل ( الأقصر- العشي )  بطول 3 كيلو متر ، وتوسعة ورصف طريق غزالي مدخل قرية الصعايدة بطول 400 متر ، وتوسعة شارع مدخل الزينية من أسفل المحور وحتي ميدان الصيادين ليصبح عرض الشارع من الجهة  الشرقية 12 متر تقريبا ،ومن الجهة الغربية 11 متر وتجديد البلدورات ورصف الجزء المضاف للشارع ، و ترميم قطاعات الطريق الجانبي للسكة الحديد من طريق ال 60 وحتي كوبرى العشي بطول 4 كيلو متر، وذلك بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيهاً.

وأضاف الهوارى أن مشروعات  قطاع الكهرباء الجارى تنفيذها على مستوى قرى مركز ومدينة الزينية تتضمن  أقامة عدد 20 عمود مسلوب بمشتملاتهم لإنارة مدخل الزينية ضمن أعمال التطوير ، وعدد 10 عمود كهرباء منازل بمشتملاتهم.

و عن مشروعات الصرف الصحى أوضح الهوارى أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تتضمن أعمال ضم محطة رفع الزينية قبلي ومحطة رفع الزينية بحري ومحطة رفع الصعايدة ومحطة رفع العشي بمحطة الشعراوي بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيهاً.

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السيسي التنمية المحلية محافظة الاقصر الخطة الاستثمارية

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