مديرة مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات: ندرب ذوي الهمم ليصبحوا منتجين في المجتمع

خصص الإعلامي جابر القرموطي، جزءا من حلقة برنامجه "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" لاستعراض جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بحي الأسمرات.

واستعرض الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء منتجات ذوي الهمم بمجمع الخدمات المتكاملة، كما حث المواطنين على الشراء من منتجاتهم.

وقبل الإعلامي جابر القرموطي رأس أحد الأشخاص من ذوي الهمم من العاملين بمجمع الخدمات المتكاملة.

وقالت مديرة مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات: "ندرب ذوي الهمم فنون الخياطة ليصبحوا أفرادا منتجين في المجتمع، وهناك دورات إنتاجية مكثفة لذوي الهمم بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع".

