وجهة سياحية عالمية.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب يكشف أهمية مشروع رأس الحكمة

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن هناك مؤشرات على ضخ مبالغ دولارية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عوائد دولارية مستمرة من مشروع "رأس الحكمة".

وقال طارق شكري، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن المشروع سيكون له فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن بيع أرض رأس الحكمة.

وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ما سيجرى في مشروع رأس الحكمة هو استثمار أجنبي مباشر، مؤكدا أن المشروع سيحول رأس الحكمة إلى وجهة سياحية عالمية.

عائد مستدام

وأشار طارق شكري إلى أن الدولة سيكون لها عائد مستدام من مشروع رأس الحكمة.

