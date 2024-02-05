وكيل "إسكان النواب": التصدير العقاري يُدر على الدولة مليارات الدولارات

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن وزارة الإسكان بادرت بأكثر من فكرة حول تصدير العقار.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن العقار المصري هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عاما ولكن نفتقد التسويق، مشيرًا إلى أننا نحتاج هيئة معنية بملف التصدير العقاري.

وناشد طارق شكري، وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالترويج لملف التصدير العقاري، موضحًا أننا نحتاج نشر معلومات بشأن هذا الملف ويكون تنسيق بين الهيئات الحكومية والمطورين العقارين للترويج لهذا المشروعات "التصدير العقاري"، مؤكدا أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات.

تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة

وتابع: تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة قامت بإنجازات وحققت خطوات هامة، منوهًا بأن هناك من يعيش في مصر ليس لديه فكرة بأنه قادر على الحصول على الإقامة وتسجيل شركة بـ"200 ألف دولار".