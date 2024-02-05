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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالدموع والحزن.. جنازة شعبية حاشدة تودع النائبة البرلمانية أمنية رجب بالمنيا |شاهد

الدكتورة أمنية رجب
الدكتورة أمنية رجب

قدم " صدى البلد" بثاً مباشراََ لتشييع جثمان الدكتورة أمنية محمود رجب عضو مجلس النواب، التي توفيت إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي صباح اليوم، إلى مثواها الأخير.

وصُليت الجنازة على النائبة المتوفاة داخل مسجد الشبان المسلمين بمدينة المنيا بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وجمع من أهالي المنيا.

من جانبه نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس النائبة أمنية محمود رجب حسين عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، والتى توفاها الله اليوم الاثنين إثر حادث سيارة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب بخالص التعازى وصادق المواساة لأسرة النائبة الراحلة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر

ونعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس ببالغ الحزن والأسى المغفور لها  النائبه أمنية محمود رجب حسين - عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - والتي توفاها الله اليوم الاثنين إثر حادث سيارة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر. 

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كما نعت وزارة  الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ببالغ الحزن والأسى الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب ووكيلة وزارة الصحة في محافظة المنيا سابقا -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

يشار أن الدكتورة أمنية رجب شغلت منصب وكيل  وزارة الصحة في المحافظة 3 سنوات إلي أن أحيلت للمعاش في عام 2020 كما شغلت منصب أمين المرأة بحزب مستقبل وطن على مستوى محافظة المنيا إلى أن تم ترشيحها لخوض الانتخابات البرلمانية 2020 ورشحت لخوض الانتخابات ضمن قائمة مستقبل وطن و كذلك عضواً بلجنة الصحة بمجلس النواب.

كانت  الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا وإصابة زوجها رؤوف شادي بكسر بالقدم تم نقل جثمان النائبه إلى مشرحة مستشفي حميات المنيا والمصاب إلى المستشفي للعلاج.
وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة وتعرضها لكسر بالجمجمة مما تسبب في حدوث نزيف في المخ تسبب في الوفاة دون وجود شبهه جنائية تم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن الجثه وعدم وجود شبهه جنائية.

تشييع جنازة الدكتورة امنيه رجب
تشييع جنازة الدكتورة امنيه رجب
تشييع جنازة الدكتورة امنيه رجب
تشييع جنازة الدكتورة امنيه رجب
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