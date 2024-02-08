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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

860 ألف فدان.. وزير قطاع الأعمال: ندرس تعظيم الاستفادة من منطقة رأس جميلة

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال تفاصيل التخطيط لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

وقال محمود عصمت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة  “أون” تقديم الإعلامي خالد أبو بكر إن مشروع رأس جميلة سيكون ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة أمام  المستثمرين والأمر حاليا في مرحلة الدراسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأرض.

860 ألف فدان

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن مساحة منطقة رأس جميلة  860 ألف فدان، ويتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.

الإعلامي خالد ابو بكر القطاع الخاص المهندس محمود عصمت رأس جميلة قطاع الاعمال العام محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

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