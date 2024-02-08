860 ألف فدان.. وزير قطاع الأعمال: ندرس تعظيم الاستفادة من منطقة رأس جميلة

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال تفاصيل التخطيط لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

وقال محمود عصمت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون” تقديم الإعلامي خالد أبو بكر إن مشروع رأس جميلة سيكون ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة أمام المستثمرين والأمر حاليا في مرحلة الدراسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأرض.

860 ألف فدان

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن مساحة منطقة رأس جميلة 860 ألف فدان، ويتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.