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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسرين طافش تتألق في احدث ظهور

صدى البلد

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار متابعيها ومحبيها فى أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيره  "إنستجرام".


 


وتألقت نسرين طافش ، بإطلالة مثيرة وجذابة، توب بالون الفوشيا  مع مني جيب بالون الابيض،  مما عكس جمالهاوقوامها الممشوق، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا علىالألوان الترابية مع اللون النود في الشفاه.


 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين طافش رمضان هذا العام غادة عادل مسار إجباري نادى الرجال السرى كيا كريم عبد العزيز في السينمات

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