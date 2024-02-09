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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات الرئيس السيسي ترسيخ حقيقي للعدالة الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب بلال النحال عضو مجلس النواب، عن سعادته الغامرة بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها مضاعفة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وقال إن هذه القرارات جاءت في توقيت مهم للغاية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ولمواجهة التأثيرات الاقتصادية في خضم أزمة اقتصادية عالمية أثرت قطعا على الاقتصاد المصري وبالتبعية على المواطنين.


واعتبر النحال فى بيان أصدره اليوم هذه القرارات بمثابة ترسيخ حقيقى من القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن تلك القرارت سوف تسهم بقوة فى تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على المواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.


وأضاف أنه على الرغم من أن هذه الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية والتى تعد الأكبر فى تاريخ مصر خاصة أنها تنطبق على شرائح عديدة من المجتمع إلا أن اهتمام الرئيس السيسى حرص على امتدادها لتشمل المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضاً أصحاب المعاشات وهو ما يعد ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة بالحماية الاجتماعية ووضع أولويات لها موجهاً رسالة عاجلة للحكومة بضرورة اعطاء اولوية قصوى خلال هذه المرحلة بالرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار حتى لايستغل بعض الجشعين من التجار ومحتكري السلع مثل هذه القرارات فى رفع الأسعار.

بلال النحال الحماية الاجتماعية عبدالفتاح السيسي السيسي الحد الأدنى للأجور

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