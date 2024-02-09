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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مارك لوجران: نتوسع فى خدمات النقل الذكى ونسعى لتخفيف الضغوط على المدن

صدى البلد

أعلن مارك لوجران، رئيس مجموعة اندرايف للنقل الذكي، عن بعض المحاور الرئيسية التي تساهم في نجاح وانتشار هذا النوع من النقل على مستوى العالم.

وقال خلال مؤتمر صحفى إن من بين تلك المحاور، يأتي توسع الخدمات في المدن وتطوير وسائل النقل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتخفيف الضغوط على المدن المزدحمة.

واشار لوجران إلى أن شركته تقدم خدمات النقل الذكي التي تشهد طلبًا متزايدًا، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من ٤٠٠ ألف رحلة شهريًا للمسافرين.

وبفضل استثمارات كبيرة في مصر، يعتبر السوق المصري أحد الأسواق الرئيسية لشركة اندرايف.

وقال : نعزز  مسؤوليتنا الاجتماعية من خلال دعم المرأة، حيث تعمل على توفير فرص عمل للنساء في قطاع النقل الذكي.

كما تهدف الشركة أيضًا إلى زيادة أعداد السائقين المؤهلين وتوفير فرص عمل جديدة في العديد من المحافظات، حيث تتواجد حاليًا في ٢٦ محافظة.

و أعرب مارك لوجران عن تطلعه لمواصلة التوسع في مصر، وحتى إذا تاحت الفرصة لتقديم خدمات النقل التشاركي، فإن الشركة ستسعى للاستفادة منها وتقديمها للمجتمع.

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