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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في أبو ظبي

عمرو دياب
عمرو دياب

طرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب فى جزيرة ياس بأبو ظبي يوم 2 من شهر مارس القادم، تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة.

 

أسعار تذاكر الحفل 

وجاءت أسعار تذاكر الحفل متفاوتة، حيث تبلغ سعر الفئة الأولى منها 57 درهما إمارتي أما الفئة الثانية تصل سعرها إلى 70 درهما، وفى الفئة الثالثة تم طرح تذكرة  بسعر 77 درهما، أما المركز الرابع تم طرح تذكرة  بـ127 درهما، أما الفئة الأخيرة تصل سعرها إلى 156 درهما إماراتي.

 

 

وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال هذا الحفل أغاني ألبومه الأخير مكانك والذى طرحه بداية العام الحالي.


يحيي الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر له على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دولة البحرين، عن توافر تذاكر الحفل يوم 28 يناير الجاري، لتكون متاحة للحجز الإلكتروني. 

حفل عمرو دياب جزيرة ياس بأبو ظبي عمرو دياب

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