طقس شديد الحرارة والرطوبة يسيطر على مصر اليوم.. والعظمى تصل 45 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 ، طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، خاصة في جنوب البلاد، في حين يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

أما ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا.

ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الشعور بالحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسب الرطوبة إلى جانب الهدوء النسبي في حركة الرياح، يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات عن المعدلات المسجلة في الظل.

شبورة مائية على الطرق ومناطق ساحلية

تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بين الساعة 4 وحتى 8 صباحًا.

وتشير التوقعات إلى فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في الصحراء الغربية.

كما تنشط الرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المحافظات:

القاهرة: العظمى 38° - الصغرى 26°

الإسكندرية: العظمى 33° - الصغرى 24°

العاصمة الإدارية: العظمى 39° - الصغرى 25°

أسوان: العظمى 45° - الصغرى 29°

الأقصر: العظمى 44° - الصغرى 27°

سوهاج: العظمى 42° - الصغرى 27°

شرم الشيخ: العظمى 41° - الصغرى 29°

الغردقة: العظمى 40° - الصغرى 23°

المنيا: العظمى 40° - الصغرى 25°

نصائح الأرصاد للمواطنين:

تجنب الخروج المباشر في أوقات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.

القيادة بحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.