ببرنامج 8 الصبح..تحليل خاص لبطولة أمم إفريقيا في فقرة المذيع الصغير

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، فقرة المذيع الصغير مع الإعلامية داليا أشرف، للحديث عن بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحليل أبرز المباريات.

وقال يوسف رامي -محلل كروي شاب- إنه لم يتوقع ما حدث في البطولة، متابعا: منتخب كوت ديفوار كان لديه حافظ ودافع قوي، وبالفعل أثبتوا أنهم قادرين على المنافسة.

وأضاف يحيي محمود -محلل كروي شاب- أن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يكن متوقعا، متابعا: أداء المنتخب في البطولة كان غير مرضي تمام.

واسترسل: المنتخب لم يحقق أي فوز خلال البطولة، متابعا: أداء المنتخب كان متراجعا وغير متوقع.

وأوضح عمر أحمد، أن سيناريو البطولة غير متوقع، خاصة مع خروج أقوى المنتخبات مثل المغرب والسنغال ومصر.

وأشار إلى أن دفاع المنتخب المصري كان الأسوء في البطولة، فنحن لم نحقق أي فوز ولم نستطيع أن نحافظ على الأهداف التي تم إحرازها.