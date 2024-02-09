أول تعليق من الكرملين على تقرير حقوقي بقتل آلاف المدنيين في ماريوبول الأوكرانية

اتهم الكرملين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بأنها مسؤولة عن مقتل العديد من المدنيين في ماريوبول بسبب استخدامهم كدروع بشرية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن 8 آلاف شخص على الأقل لاقوا حتفهم بسبب القتال أو لأسباب مرتبطة بالحرب في الهجوم الروسي الذي استمر شهورا على مدينة ماريوبول وكان واحدا من أكبر المعارك في الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين روسيا وأوكرانيا.

وتعليقا على التقرير، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين في ماريوبول كدروع بشرية وإطلاق النار عليهم في الخلف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لم يكن لدينا الوقت بعد للتعرف عليه (التقرير) ولا نعرف مدى موثوقية هذه المعلومات".

وتابع: "لكننا نعلم أن عددا كبيرا من المدنيين لقوا حتفهم على أيدي النازيين الجدد الذين كانوا يحاولون الدفاع عن ماريوبول في ذلك الوقت".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "لقد استخدموا المدنيين كدروع بشرية، وأطلقوا النار عليهم في الظهر".

وشدد بيسكوف: "هذا ما نعرفه وهو معروف بالتأكيد".

لم يشر إلى أدلة من شأنها أن تدعم تأكيده، الذي نفته كييف سابقا.

واستندت تقديرات المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إلى صور الأقمار الاصطناعية وصور أخرى لمواقع المقابر. وهذا هو التقدير المستقل الوحيد لعدد القتلى حتى الآن.

وقالت أوكرانيا إن عشرات الآلاف قتلوا، لكنها لا تستطيع تحديد عدد معين لأنها لا يمكنها الوصول إلى المدينة التي أصبحت الآن خاضعة للسيطرة الروسية.

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن التغييرات في الجيش الأوكراني لن تؤثر على نتيجة الصراع.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا يعتقد أن التغيير في القيادة العسكرية الأوكرانية سيغير نتيجة "العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وشدد بيسكوف على أن الهجوم على أوكرانيا سيستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف المحددة له.