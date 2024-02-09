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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيمي سمير غانم وحسن الرداء في الأقصر لتكريمهما بمهرجان السينما الإفريقية

صدى البلد

وصل إلى مدينة الأقصر اليوم الجمعة  الفنانة ايمى سمير غانم وبرفقتها زوجها الفنان حسن الرداء للمشاركة فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 13 والمقرر أن يتم تكريمهم بالمهرجان.

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أيضا وصلت الفنانة تيسير فهمى والفنان صبري فواز، ومن المخرجين المخرج خيري بشارة والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج  هانى لاشين والمخرج شريف مندور .

كما تقرر إهداء الدورة الـ13، لكلّ من صافي فاي، ونور الدين الصايل، والكاتب رؤوف توفيق، وطارق عبد العزيز، بينما سيحتفلون بمئوية الفنان فؤاد المهندس، إذ مر 100 عام على رحيله.

الأقصر افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 100 عام الاقصر للسينما الافريقية الفنان فؤاد المهندس الفنان صبري فواز السينما الإفريقية المخرج هاني لاشين

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