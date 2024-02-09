الأقصر.. افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة

افتتح، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الجمعة، مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية و بقيادة فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية .
بحضور المهندس علاء عبدالله مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة والشيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير إدارة أوقاف الزينية وكوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية.
أيضا تم افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد الفتح الاسلامى بقرية المريس بالطود بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والشيخ صلاح نور وكيل أوقاف الأقصر والشيخ محمد عبدالعزيز خضرى مدير إدارة اوقاف الطود.