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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر.. افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة

صدى البلد

افتتح، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الجمعة، مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى  للشؤون الإسلامية و بقيادة فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية .

بحضور المهندس علاء عبدالله مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة والشيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير إدارة أوقاف الزينية وكوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية. 
 

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أيضا تم افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد الفتح الاسلامى بقرية المريس بالطود بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والشيخ صلاح نور وكيل أوقاف الأقصر والشيخ محمد عبدالعزيز خضرى  مدير إدارة اوقاف الطود.

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الأقصر إفتتاح مسجد جديد افتتاح مسجد أعلى للشؤون الإسلامية الأعلى للشؤون الإسلامية الدور الدينى والوطنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خاتم المرسلين يوم الجمعة

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