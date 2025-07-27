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مصادر: وزير الكهرباء غاضب من تكرار انقطاع التيار ويطالب بتقرير أسبوعى عن صيانة المحطات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصادر: وزير الكهرباء غاضب من تكرار انقطاع التيار ويطالب بتقرير أسبوعى عن صيانة المحطات

وزير الكهرباء ورئيس المصرية للنقل
وزير الكهرباء ورئيس المصرية للنقل
وفاء نور الدين

الأعطال المتكررة بمحطات محولات الكهرباء وخاصة محول 66 ك، تسببت فى انقطاع الكهرباء فى أماكن متفرقة من الدولة خلال الأيام الماضية  أثارت غضب المواطنين  ، وأخر تلك الأعطال ماحدث أمس فى محافظة الجيزة من انقطاع للتيار منذ أمس لمدة قاربت على عشرين ساعة  بسبب عطل بكابل أرضى أمام محطة مترو ساقية مكى  ، مما أثار غضب  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء قائلا :"بضيعوا مجهود كبير عملناه لاستقرار التغذية "  ونزل بنفسه لموقع الأعطال ومتابعة  عملية الاصلاح ، طالبا من  المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقرير أسبوعى عن أعمال الصيانة بالمحطات .

وأوضح مصدر مسئول لصدى البلد أن تهالك المحولات واهمال صيانتها  هي السبب حيث أنها لاتصمد أمام الحر الشديد وزيادة استهلاك المواطنين مما يتسبب فى خروجها من الخدمة .

وتابع المصدر أن وزير الكهرباء طالب بتواجد قيادات الشركات ورؤساء قطاعات التشغيل والصيانة  باستمرار لمواجهة أى أعطال طارئة وسرعة حلها ، ووجه بتكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والمتابعة ، و تشكيل فرق مركزية على مستوى الشركات للتدخل السريع والعمل وتقديم الدعم والمساندة للأطقم العاملة .


وأصدرت وزراة الكهرباء بيانا صباح اليوم توضح فيه ارتفاع الاحمال الكهربائية بمعدل 800 ميجاوات فى يوم واحد،وأشارت الوزراة أن  الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت أقصى ارتفاعا في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقما قياسيا بلغ 38800 ميجاوات, بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال هذا العام والتى بلغت 38000 ميجاوات طبقا لتقارير ومتابعات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.

ونجحت الشبكه القومية للكهرباء فى اجتياز اختبار حقيقي لم تتعرض له عبر تاريخها، وتمكنت من استيعاب الارتفاع غير المسبوق فى الاحمال الكهربائية والزيادة فى الاستهلاك، وذلك فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والرطوبة ، ومؤشرات زيادة يومية فى الاستهلاك وارتفاع الاحمال غير معتادة فى هذا التوقيت من العام،

وفى هذا السياق واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية " انتاجا ، ونقلا ، وتوزيعا " وتكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والمتابعة والصيانة ، وتم تشكيل فرق مركزية على مستوى الشركات للتدخل السريع والعمل وتقديم الدعم والمساندة للأطقم العاملة ، بالاضافة إلى أطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش ومتابعة الشبكة من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار خطة العمل الحالية لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي

انقطاع الكهرباء محافظة الجيزة وزير الكهرباء

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