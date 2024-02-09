السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

ويقام الاحتفال بليلة النصف من شعبان، يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـــ عقب صلاة العشاء.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس على هذه الإنابة الكريمة وعلى ما تفضل به من توجيه بشأن تعظيم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين رواتب جميع العاملين بالدولة.