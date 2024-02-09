10 جوائز ربانية.. خطيب المسجد النبوي يوضح فضل مجالس العلم والذكر

قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إن مجالس العلم والذكر لها عظيم الفضل والأثر الطيب على المرء، حيث يُنهل منها العلم النافع، في أمور الدين والدنيا، وتحفّها الملائكة، ويغنم بها الأجر والمثوبة من الله جلّ وعلا.

فضل مجالس العلم والذكر

وأوضح " البدير " خلال خطبة الجمعة الأخيرة في رجب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن أنفس النفائس، وأطيب المغارس، وخير المجالس، مجالس الذكر والعلم، التي هي أجلّ المجالس وأزكاها، وأطيبها وأنماها، وأعظمها فائدة، وأجلّها عائدة، فهي درر المقتبِس، وعون الملتبس، وأُنس الملتمس، ودرعُ المحترس، فيها من الفضل ما لا تخفى على العين آثاره.

ونبه إلى فضل مجالس الذكر ومجالسة العلماء، لكسب العلم الشرعي الذي يعود بالخير على المتعلمين في دنياهم وآخرتهم، منوهًا بأن مجالس العلم هي الرياض اليانعة الأنيقة، والحدائق المتهدّلة الوريقة.

وأشار إلى أن من واضب عليها حاز أعلى المراتب، وأشرف المناقب، مورداً الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة".

مجالس الغفلة

وأضاف أن سلوك الطريق يتم بالتماس العلم، يشمل المشي إلى مجالس العلم، وحفظه ومدارسته، ومطالعته ومذاكرته، والتفكّر فيه، ومجالسة أهله، لاستجلاب النفع والمعرفة، ودفع الضرر في كل شؤون الحياة، وأمور الدين.

واستشهد بما ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "لا يقعد قومُ يذكرون الله عزّ وجلّ إلا حفّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده".

وحذّر من مجالس الغفلة والمجانة والمخازي التي فيها مراتع أهل الفسق والفجور والمعاصي، مستشهداً بالحديث الذي رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال، "ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلّوا على نبيهم إلا كان عليهم ترّةً فإن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم" رواه الترمذي

