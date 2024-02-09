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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال الليثي: توطين صناعة الأدوية يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

صناعة الأدوية
صناعة الأدوية

قال جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن توطين صناعة الأدوية بمثابة أمن قومي، وسيساهم في تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية، وزيادة التصدير.

وأضاف جمال الليثي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي أم سي، أن الدولة تسعى من خلال توطين صناعة الأدوية توسيع الطاقة الإنتاجية وإدخال صناعات جديدة.

واسترسل: هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة قاموا بتوقيع 5 اتفاقيات، لتوطين المستلزمات الطبية والصحية.

وشدد على أن توطين صناعة الأدوية سيساهم في تقليل الإستيراد، حيث سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع إلى المصانع المصرية.

الأدوية صناعة الادوية المستلزمات الطبية وزارة الصحة هيئة الشراء الموحد

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