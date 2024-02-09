جمال الليثي: توطين صناعة الأدوية يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

قال جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن توطين صناعة الأدوية بمثابة أمن قومي، وسيساهم في تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية، وزيادة التصدير.

وأضاف جمال الليثي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي أم سي، أن الدولة تسعى من خلال توطين صناعة الأدوية توسيع الطاقة الإنتاجية وإدخال صناعات جديدة.

واسترسل: هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة قاموا بتوقيع 5 اتفاقيات، لتوطين المستلزمات الطبية والصحية.

وشدد على أن توطين صناعة الأدوية سيساهم في تقليل الإستيراد، حيث سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع إلى المصانع المصرية.