برلماني: مواقف السيسي في دعم الفلسطينين تاريخية

معبر رفح لم يغلق نهائيا..

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، المواقف التاريخيه للرئيس السيسي في العدوان علي غزة ، والتي رفض فيها بكل قوة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتفريغ قضيتهم ، بمواقف تنم عن شهامة ووطنية غيرت مجري التاريخ ، ودور الدولة المصرية في تقديم الدعم الكامل للأشقاء في غزة عبر المساعدات اليومية التي لم تتوقف لإنقاذ الوضع الإنساني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أحداث 7 اكتوبر الماضي.

وتابع عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن دور مصر التاريخي منذ 1948 في دعم القضية الفلسطينية لايحتاج الي تقييم أو تأويل من أحد إنما ينم عن اخلاص وعروبة تفردت بها مصر وقدمت الكثير والكثير للشعب الفلسطيني الشقيق ، طوال فترة نضالة التاريخية.

ولفت طارق عبد العزيز إلى أن بيان رئاسة الجمهورية اليوم قطع الشك باليقين في توضيح الصورة الحقيقية واتسم بالوضوح الشديد والمصداقية والتمسك بثوابت موقف مصر السياسية والإنسانية والأخلاقية.

وفيما يتعلق بفتح المعبر قال إن القاصي والداني يعلم أن مصر فتحت معبر رفح دون قيد أو شرط على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع على مدار الشهور الماضية منذ أول دقيقة، ولكن المشكلة أنه فنيا كان يتعذر إدخال المساعدات بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الآخر، وضغطت مصر من أجل ذلك" وتم اصلاح الطرق وإعادة سريان القوافل الغذائية التى 80% من الاعانات الغذائيه التي دخلت غزة من الدولة المصريه وتبرعات المصريين وتحالف العمل الأهلي .

وشدد طارق عبد العزيز أن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية برفض التهجير القسري الي سيناء ، وضرورة ايقاف آلة الحرب الإسرائيلية ، ودعم الفلسطينين في حصول علي حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم المستقلة حتي حدود 67.