قصور الثقافة تطلق مشروع مبادرة لاكتشاف مواهب مصر بالمحافظات |تفاصيل

ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالمحافظات المصرية، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات مشروع "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يُعد كشافا لمواهب مصر في مجالات الإلقاء والموسيقى والفن التشكيلي والأداء الحركي والتمثيل، حيث استقبل قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية فعاليات المسابقة على مدار يومين، والمنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة لرعاية المواهب.

وأكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة، أنه تم اعتماد مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بهدف اكتشاف الموهوبين في أقاليم مصر المختلفة في ضوء خطط وزارة الثقافة لدعم مراكز الموهوبين ورعايتهم وإعداد برامج تدريبية لصقل مواهبهم وخروج هذه المواهب للنور وأن تكون رافدًا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المجالات الفنية المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع من البرامج التي تحرص الهيئة على دعمها لقدرته على اكتشاف المواهب المصرية الأصيلة ورعايتها وتقديمها للحياة الفنية والثقافية والتشكيلية.

والتقت اللجنة في مجال الإلقاء 24 متقدما من الموهوبين الذين قدموا مجموعة من القصائد لعدد من كبار الشعراء المصريين والعرب في الفصحي والعامية منهم: صلاح جاهين، عبد الرحمن الأبنودي، أحمد شوقي، نزار قباني، وغيرهم، وقد عبرت اللجنة عن ثنائها للمواهب المتميزة في هذا المجال.

كما قدم عدد من الموهوبين في مجال الرسم مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي تراوحت بين الرسم التعبيري وفن البورتريه والطبيعة الصامتة وقد أفصحت الأعمال عن تنوع فني فيما قدموه من لوحات ومن أعمال وبلغ عدد المتقدمين في هذا المجال 64 متقدما.

وفي اليوم الثاني جرى مقابلة للموهوبين في مجالات التمثيل، وقد بلغ عددهم 37 متقدما أما الأداء الحركي فقد شارك فيه 22 موهوبا، وتقدم لمجال الغناء والموسيقى 42 موهوبا، وقد حفلت المقابلات باكتشاف مواهب متميزة فى الغناء والإنشاد الديني والعزف على الآلات الوترية والأورج، كما عرض مجموعة من الأولاد والبنات مواهبهم في فنون الحركة والاستعراض.

تمت المقابلات بإشراف وحضور الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب وأحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، ولجنة المقابلة والاختيار المكونة من من د. أسامة محمد فى مجال الإلقاء، الفنان يوسف النقيب في مجال التمثيل، المايسترو محمد تعيلب في مجال الموسيقى والغناء، ومدير قصر الطفل داليا فارس.