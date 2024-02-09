الموساد يحذر: سفارات إسرائيل حول العالم في خطر.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير في العديد من السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بعد أن كشفت المخابرات الإسرائيلية عن خطط لتنفيذ هجمات ضدها.

وأشارت القناة 12 العبرية، في تقرير لها أن السفارات الإسرائيلية في هولندا والهند والسويد من بين السفارات التي تم تحديدها لتكون معرضة لخطر الهجمات وتم رفع مستوى أمنها وفقًا لذلك.

يذكر أنه في 31 يناير الماضي، دمرت الشرطة السويدية عبوة ناسفة تم اكتشافها خارج السفارة في ستوكهولم، في حادث وصفه السفير الإسرائيلي بأنه "محاولة هجوم إرهابي".