حزب الله: أطلقنا عشرات الصواريخ على مواقع الاحتلال في هضبة الجولان

أعلن حزب الله اليوم الجمعة، أنه قصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة بعشرات الصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، ثكنة كيلع ‌‏التابعة لجيش العدو الصهيوني في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة الشمالية والبلدات المجاورة في منطقة الجليل، بعد وابل من الصواريخ أطلق من لبنان.

وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي وهو يعترض عدة مقذوفات فوق المنطقة.