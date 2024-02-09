عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرتمي: أمريكا تساهم بـ"السلاح والإعلام" في إبادة الفلسطينيين

عصام الرتمي مساعد
عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد إن "الخرف" الذي أصاب جو بايدن نتيجة كبر السن لم يعد يقتصر على الداخل الامريكي فقط بل أصبح محرك أساسي ورئيسي في كل ما تفعله أمريكا من كوارث حول العالم.

أكد الرتمي في تصريحات صحفية أنه منذ أول يوم في عملية طوفان الأقصى ومع رد الفعل الإسرائيلي المجنون على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تحركت مصر وفتحت معبر رفح من جانبها إلا أن إسرائيل تعنتت وبشدة ورفضت فتح المعبر من جانبها والمؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشهد على ذلك وشاهد الرجل بعينيه ما يحدث.

أكد الرتمي أن مصر منذ 7 أكتوبر الماضي تتحرك على كافة المستويات السياسية والإنسانية وتضغط بكل ما تملكه من قوتها الديلوماسية في محاولة لحقن دماء المدنيين في قطاع غزة الذين يموتون بالمئات يوميًا بأسلحة أمريكية وبمساندة الإعلامي الأمريكي الذي تديره مؤسساتهم الأمنية.

ولفت إلى أن إسرائيل هددت ونفذت بأن أي شاحنات مساعدت ستدخل ستتعرض للقصف وهذا منشور عبر كل وسائل الإعلام وعطلت دخول المساعدات لقطاع غزة على مرأى ومسمع من الجميع ولم تتحرك أمريكا ولم يدينهم جو بايدن بل يساعدهم ماديًا ومعنويًا في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني في أحقر صورة للإبادة الجماعية داخل قطاع غزة.

وأكد الرتمي أن مصر طوال تاريخها هي الشقيقة الكبرى للدول العربية ولا تتوانى لحظة عن دعم الشعوب العربية وبالتالي لم تغلق معبر رفح نهائيًا أمام المساعدات للأشقاء الفلسطينيين علمًا بأن الجزء الأكبر من هذه المساعدات بما يصل لـ70% منها قدمته مصر والشعب المصري لإخواننا الفلسطيين.

وتابع:"شعبيًا نحن كمصريين نقف مع الأشقاء الفلسطينيين ولا يمكن لأي مخلوق أن يزايد على موقف مصر والمصريين من القضية الفلسطينية ودعمنا الكامل لحقوقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ٤ يونيو 1967".

حزب حماة الوطن عصام الرتمي الداخل الامريكي شمال الصعيد الأمين العام لحزب حماة الوطن طوفان الأقصى الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم

مش هتكلم على مريض.. تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات بايدن

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

تهجير الفلسطينيين لن يحدث.. رئاسة الجمهورية ترد على مزاعم بايدن بشأن معبر رفح

تضامن النواب: الدولة ستتحمل تكلفة إقامة «المسنين الأكثر احتياجا» في دور الرعاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

لا تشتريها .. علامات تكشف الأسماك الفاسدة فى الأسواق

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ