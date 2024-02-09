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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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على الدين هلال: 30 يونيو انتفاضة شعبية ضد الإخوان

على الدين هلال
على الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، أن ثورة 30 يونيو كانت انتفاضة الشعب المصري ضد الإخوان على هدف وصيحة واحدة، مشيرا إلى أن الحشود التي نزلت الميدان في هذا اليوم دليل على أنها ثورة شعبية.

قال علي الدين هلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إن جماعة الإخوان قوة منظمة دخلت في صراعات مع نظم الحكم المختلفة؛ لهدفها الذي أضعف مسار الدولة الديمقراطي.

طالب المفكر السياسي بضرورة تكوني قوة مدنية حاضرة على الأرض ولا يتعدى قوة السلطة التنفيذية، وكل النظم الانتخابية تتبع نظام الحزبية، ومصر لم تصل لامتلاك أحزاب قوية، مستطردا: الرئيس السيسي حينما التقيته أول مرة في الأكاديمية العسكرية كان من خلال محاكاة عام 2003، وكان حينها لواء يحاكي منصب وزير الدفاع.

المخابرات الحربية

ولفت «هلال» إلى أنه تابع الرئيس السيسي خلال توليه المخابرات الحربية، مختتما: لولا تولي الرئيس السيسي وزارة الدفاع في عهد الإخوان لحكموا مصر 300 سنة مقبلة؛ لأنهم جماعة على دراية بالمجتمع المصري، وأصحاب فكر يقوم على أنهم هم الإسلام، والمظاهرات التي أحاطت بالمحكمة الدستورية العليا كانت من أكبر سقطات الإخوان.

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