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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أجراس المدارس تدق بـ12 محافظة لبدء الترم الثاني|الحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تدق اليوم أجراس المدارس التي لا تطبق إجازة السبت في 12 محافظة  وهي  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ،  معلنةً عودة الدراسة من جديد بعد انتهاء اجازة نصف العام ، ليكون اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 رسمياً هو بداية الترم الثاني 2024 

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024 ، فمن المقرر أن يستمر الترم الثاني 2024 في المدارس من اليوم 10 فبراير 2024 و حتى الخميس 6 يونيو 2024 .

وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام ، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، و ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الترم الثاني 2024 سوف يشهد تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن انضباط سير العملية التعليمية في جميع مدارس مصر  ، مؤكدةً على تطبيق كل ما من شأنه عودة جذب الطلاب للمدارس من جديد .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار تفعيل الأنشطة في جميع المدارس ، بالاضافة إلى إستمرار تفعيل مجموعات الدعم في المدارس 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع لجان المتابعة في الوزارة و المديريات ستكون منتشرة في جميع المدارس طوال الفصل الدراسي الثاني لمتابعة سير العملية التعليمية .

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،  انه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية ، مشددا على أنها ستكون على تواصل دائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارت التعليمية .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تقرر توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة إنضباط سير العملية التعليمية بداية من اللحظة الأولى من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على الإهتمام بطابور الصباح ، والإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى ، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

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