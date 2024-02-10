ميرفت راغب عن زوجها الراحل نبيل فاروق: كان هادئا يحب العزلة

قالت ميرفت راغب، زوجة الدكتور نبيل فاروق، صاحب سلسلة رجل المستحيل، إن زوجها أراد صنع شخصية عربية بأخلاق مصرية ومبادئ.

وأضافت ميرفت راغب، زوجة الدكتور نبيل فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك المبادئ علمت الشباب والأجيال المختلفة مبادئ عديدة أهمها حب الوطن والانتماء والقيم الأصيلة، معقبة: "زوجي كان قارئا ومثقفا، وكان يقرأ في كل المجالات، وكان دائما يفكر لفترات طويلة قبل البدء في كتابة أي كتاب أو رواية، بحيث يلم بكل الجوانب عن القصة التي يكتب فيها".

وتابعت ميرفت راغب، زوجة الدكتور نبيل فاروق: "هناك أكثر من شركة ترغب في تنفيذ رجل المستحيل لعمل فني، ومصير العمل في يد المنتج، ولكن حتى الآن لم يتم إنتاج القصة.. وكان زوجي هادئا يحب العزلة ويكتب فى صمت".

