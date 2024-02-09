الأرصاد تبشر بحالة الطقس غدا.. وتنصح المواطنين بتوخي الحذر من ظاهرة جوية

عرض برنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، تقريرا عن درجات الحرارة غدا السبت بالقاهرة المحافظات.

ووفقا للتقرير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا وفى الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

العظمى الصغرى

القاهرة 21- 12

مطروح 19 - 9

الإسكندرية 20- 10

بور سعيد 20 -13

الإسماعيلية 22 - 9



أسوان 26 - 11



السويس 22 -10

العريش 20 -9

طابا 29 - 12

شرم الشيخ 24 -16

الغردقة 24 - 14

الأقصر 26 - 10

الوادي الجديد 25 - 7

شلاتين 27 -16

حلايب 25 - 17