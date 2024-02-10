خبير أمن معلومات: عمليات الشراء الإلكتروني وفرت أرضا خصبة للمحتالين

قال الدكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وخبير أمن معلومات، إنه مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والحديثة بالفترة الأخيرة، بدأت تنشط عمليات التجارة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وخبير أمن معلومات، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أننا أصبحنا جميعا نستخدم المواقع أو التطبيقات المختلفة فى البدء بالقيام بعمليات شراء للمنتجات المختلفة من خلال منصات التسوق الإلكتروني.

وتابع الدكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وخبير أمن معلومات، أن عمليات الشراء الإلكتروني وفرت أرض خصبة للمحتالين لعمليات النصب الإلكتروني، من خلال الحصول على بيانات المستخدمين، ومن ثم إستغلالها إستغلال سئ، عن طريق عروض وهمية لجذب المستهلك.