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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد: مقت.ل شخصيات غير سورية في الغارات على غرب دمشق أمس

قصف دمشق
قصف دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت عن مقتل عدد من الأشخاص لا يحملون الجنسية السورية في القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة غرب دمشق ليل الجمعة والسبت. 

وأشار المرصد السوري إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن الغارات وقعت "في منطقتي الديماس ومشروع دمر، وهناك معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية".

وأكد المرصد السوري أنه "دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات إسرائيلية في منطقتي الديماس ومشروع دمر حيث استهدفت الغارات بناء سكني غربي العاصمة السورية دمشق، وسط معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أعلنت في وقت سابق عن إسقاط الدفاع الجوي السوري بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.

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