عبد اللهيان : التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية

التقي وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت

وأكد عبد اللهيان بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية وذلك خلال لقائه ميقاتي استمرار دعم طهران القوي لأمن لبنان واستقراره.

وقال : البعض حاول إثارة الخلاف بين الحكومة والشعب في لبنان من جهة والمقاومة من جهة أخرى لكنهم فشلوا في ذلك

وأضاف عبد اللهيان : نشكر مواقفكم الداعمة لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية

وأردف: الهجمات الأميركية على اليمن تأتي دعماً للكيان الصهيوني وهي تفاقم الازمة في المنطقة

واستكمل: الهجمات ضد اليمن تعكس تناقض الادعاءات الأميركية بالرغبة في تهدئة الأوضاع وعدم اتساع رقعة الحرب في المنطقة فالولايات المتحدة لم تقم بخفض إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل" ولو بمقدار ذرة

وأتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته قائلا : التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية لكن نتنياهو يرى الحل باستمرار الحرب من أجل إنقاذ نفسه