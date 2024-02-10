حملة مسائية لمتابعة سيارات الأجرة وضمان الامتثال لخطوط السير بالقصير

نظمت إدارة المواقف والإدارات ذات الصلة في مدينة القصير حملة تفتيشية مسائية، استهدفت متابعة ومراقبة سيارات الأجرة للتحقق من تنفيذها لخطوط السير المحددة، بالإضافة إلى فحص صلاحية عدادات التاكسي، وذلك بشارع بورسعيد.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أهمية استمرار هذه الحملات الرقابية على سيارات الأجرة المحلية المعروفة بـ"السرفيس"، بهدف ضمان الامتثال لخطوط السير المحددة والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة للركوب.

تأتي هذه الجهود في إطار الحرص المستمر على تنظيم حركة النقل العام بالمدينة، وضمان سلامة المواطنين وراحتهم أثناء استخدام خدمات النقل، وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

وبهذا، تعكس السلطات المحلية في القصير التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، والعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.