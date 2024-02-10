عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاثنين المقبل.. الزمالك يخوض مباراتين وديتين استعداداً للفترة المقبلة

صدى البلد

كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض مباراتين وديتين يوم الاثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك كرة القدم بنادي الزمالك مسابقة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

"أول السواح" و"رئيس المتوحدين".. حكاية الأنبا بولا قديس الرهبنة المصرية

قرار مفاجئ في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نشرة المرأة والصحة| 10 صور لـ آمال ماهر أثارت الجدل .. لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

الداخلية تداهم محطات بث القنوات الفضائية المشفرة

صديقة مريم مجدي المختفية في سويسرا تعلن وفاتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

الكانز بكام؟ تفاصيل ارتفاع أسعار المياه الغازية وموعد التطبيق

طبيعية 100%.. تناول هذه العصائر مع الإفطار يقوي المناعة ويحمي من الكوليسترول

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ