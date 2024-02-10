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ديني

أئمة وواعظات الأوقاف في جولة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. صور

أئمة وواعظات الأوقاف
أئمة وواعظات الأوقاف في جولة بالأكاديمية العربية للعلوم

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف بجولة موسعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ للاطلاع على أحدث البرامج العلمية والتدريبية ووسائل التعليم الحديثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت الجولة زيارة للقبة السماوية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما استمع الوفد إلى فيلم وثائقي عن الأكاديمية، وقاموا بزيارة لمجمع المحاكاة البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشاد الأئمة والواعظات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدين أنها صرح علمي متميز، وأنها أكاديمية عالمية على أحدث النظم التكنولوجية.

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وزير الاوقاف واعظات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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